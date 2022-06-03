Sahnede çıplaklık olayına Nilüfer'de karıştı: O işlere hiç dalmayalım

"Hiç o konuya girmem, herkes kendi giydiğinden sorumludur. Beni ilgilendirmez. Sanatçı niye örnek olsun ki: hem olsun, hem olmasın. Biraz karışmalı, tartışmalı bir konu. Bu çok spekülasyona açık bir konu, oralara dalmayalım" açıklamasında bulundu.