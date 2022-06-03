Sahnede çıplaklık olayına Nilüfer'de karıştı: O işlere hiç dalmayalım
Son albümü " Kendine bir şans ver" ile adından söz ettirmeye devam eden ünlü sanatçı Nilüfer, kadın şarkıcıların iddialı kostümleri üzerinden yapılan polemiğe farklı yorum getirdi! Başarılı sanatçı herkes kendi giydiğinden sorumludur diyerek, " Herkes ne istiyorsa onu giysin, sanatçı niye örnek olsun ki" diyerek, samimi açıklamalarda bulundu!
Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Nilüfer, önceki akşam Nişantaşı'da bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. 31 Mayıs'ta 67 yaşına basan sanatçı, basın mensuplarının son dönemlerde kadın şarkıcılarının iddialı kostümleri üzerine sorulan soruya işte böyle cevap verdi!
"Doğum günü kutlamayı sevmiyorum"
"Altın Kelebek" , "Altın Plak" gibi ödüllerin sahibi olan ünlü sanatçı, doğum günlerini kutlamayı sevmediğini söyleyen güzel sanatçı arkadaşlarıyla takıldığını " Bir Nişantaşı yapalım dedik" dedi.
"Herkes ne istiyorsa onu giysin, beni ilgilendirmez"
Basın mensuplarının son dönemde kadın şarkıcılarının iddialı kostümlerini nasıl buluyorsunuz sorusu karşısında 67 yaşındaki ünlü şarkıcı..
"Hiç o konuya girmem, herkes kendi giydiğinden sorumludur. Beni ilgilendirmez. Sanatçı niye örnek olsun ki: hem olsun, hem olmasın. Biraz karışmalı, tartışmalı bir konu. Bu çok spekülasyona açık bir konu, oralara dalmayalım" açıklamasında bulundu.