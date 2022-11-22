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Sahne sırası Messi'de! Arjantin Suudi Arabistan (CANLI YAYIN)

Sahne sırası Messi'de! Arjantin Suudi Arabistan (CANLI YAYIN)

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü günün ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Güney Amerika ekibi Lionel Messi'nin son Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Karşılaşma Dünya Kupası finalinin oynanacağı Lusail Stadyumu'nda oynanırken Arjantin Messi'nin golü açılışı yaptı ve Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçti...

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ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN: 1-2
(İKİNCİ YARI)

GOL: 10' Messi (P) (Arjantin) 48' Al Shehri, 53' Al Dawsari (Suudi Arabistan)

İLK 11'LER

ARJANTİN: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Lautaro Martínez.

SUUDİ ARABİSTAN: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.

STAT: Lusail
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 13:00
YAYIN: TRT

İtalya'yı yakalayacaklar
Arjantin, bugünkü maçı kaybetmezse, Milli Takımlar tarihinde en uzun yenilmezlik serisini elinde tutan İtalya'nın rekorunu (37 kaç) egale edecek. 1978 ve 1986'da mutlu sona ulaşan Tangocular, 2018'de Rusya'daki organizasyonda Son 16'yı görebildi. Toplamda 6. kez (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022) Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, en iyi derecesini 1994'te Son 16'ya kalarak başardı.

Kupa tarihinde ilk kez Arjantin'e rakip olacak Herve Renard'ın öğrencileri, katıldıkları turnuvalardaki son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler, 2018'deki Dünya Kupası'nda ise gruptan çıkamadılar.

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