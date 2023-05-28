Set-Saha-Sahne SİYASET YERİ DEĞİL!

Yıllar yılı sanatıyla halkın sevgisini kazanmış bir sanatçı muhalefet tarafından satın alınıp fonlanınca, iş sanattan ziyade siyasete dönüyor. Topluma huzur vaadinde bulunup, bahar müjdesi verenler her kesimden insanın bir arada olabildiği, soluk alabildiği ve keyiflendiği ortamların bölücüleri oluyorlar.

Sanatını sevdiğimizin siyasetinden hoşlanmak zorunda değiliz ama ünsiyet icabı insan sevdiğiyle aynîleşir ya, masum sevgiler adeta esaret altına alınıyor. Sonra kitleler sokak terörüne dönüşüyor. Ayrı görüşten insanların birbirine tahammülü kalmıyor. Çünkü sanatçının ayrıştırdığı kesim o sanatçıya gönül verenler tarafından da rahatlıkla dışlanabiliyor. Çizilen imaj, verilen mesaj; tamamen kutuplaştırma üzerine… İşte gezi parkı olayı ve Ahbap Derneği bunun en büyük örneği. Lgbt seviciliği yapanları anmak bile istemiyorum.

Hatırlayın.

Gezi Parkı’nda en ön saf sanatçılara ayrılmıştı. Kameraların kadrajında onlar, arkalarında ise kitleleri vardı. Masum bir eylemdi güya, iş döndü dolaştı ve sokak terörüne evrildi. Kamu binaları, araç ve gereçleri büyük zarar gördü. Verdikleri hem maddi hem manevi hasarı düşününce ne kadar bilendiklerini anlamak mümkün. Sözde “sanatçıların” da bulunduğu bu olaylarda -ne ilginçtir ki-: 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hâle geldi; 326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Ölenler oldu, binlerce insan yaralandı.

Bir de şu Ahbap kadrosu…

İnsani yardım diyerek çıktıkları yolda iftira kumanyası dağıttılar. Tek güvenilir olanın kendileri olduğunu savunarak, devlet kurumlarını dahi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Üzerlerine vazife olmayan konularda -sırf kaos çıkartmak için- “Baraj patladı!” diyerek canlara kıydılar, endişeye sebep oldular. Halihazırda orada olan, ilk andan itibaren seferber olmuş askeri kışlada, devleti nerede, diye gösterdiler. Tüm bu karalama kampanyaları yüzünden tabii insani yardım lafta kaldı. Hayranları tarafından gelen yardımları, afet sokaklarına tıpkı bir enkaz gibi devirip gittiler.

Bu mu olmalıydı; kendilerini izleyen, dinleyen, seven insanlara layık gördükleri tavır? Dolayısıyla vatandaşın hafızasında derin izler bırakanlar, sonrasında ne dinlendi ne de izlendi. Sanatın da sanatçının da adına halel geldi.

Seçim kampanyasını sahne ve ekran yüzlerine emanet etmek liyakat yoksunluğu değil de nedir? Sahnede, sette, sahada sağdan, soldan konuşmasak ne kaybederiz?

Sevdiğimiz müziği dinleyebilsek hiç konuşmadan, müziği yapan usta eller konuşsa biz mest olsak. Senaryolar hayat temalı olsa da okşasa mesela; dokunsa hissimize, muhabbetimize, ailemize ama dokunmasa dinimize, değerlerimize, fikirlerimize...

Sahnenin asaleti, setin aksiyonu vardır ya hani, her şey usulünce olsa ne kaybederiz. En doğru yol ne sağ ne de soldur, eksilmeden çoğalmanın da mümkün olduğunu göstermek belki de en doğru yoldur.

Sahada iki takım arasında paslaşılan sadece top olsa. Tribünlerdeki itiraz yalnızca hakeme olsa mesela. Vurmasak en hassas yerlerimizden. Kanatmasak tazelerimizi, açmasak naftalin kokulu eskileri. Küçük bir çocuğun, genç bir kızın da yanı başımızda olma ihtimalini es geçmesek. Aynı şarkılarda farklı hayaller kurabilsek, alkışlayabilsek sanatı birbirimizi taşlamadan. Memnun kaldığımız dönüşlerimiz olsa gittiğimiz yerlerden. Açsak gözümüzü düşmeden, kaçmadan da yürüyebilsek aynı yolda, dönmesek arkamızı beğenmeksizin; sataşmadan birbirimize, gözümüzü karartmadan, at gözlüğü takınmadan hazır bulunabilsek olmak istediğimiz yerlerde. Küfürsüz de destek verilebildiğini, siyasetsiz de sanat yapılabildiğini göstersek cümle âleme.

İzlenimlerimizden edindiğimiz ne çok şey var, dinlediklerimizden ötede ne çok şey, duyduklarımıza yüklediğimiz ne çok anlam...

Bizler iyiye de kötüye de meyilli olan taraflarımızla insanız. İlla meyledeceğiz illa illa!

Ama ayrışmadan, kopmadan özümüzden. Şerre kapak atarken bile bir doğruya tutunabilecek kadar yakın durabilsek birbirimize. Hayra davete icabeti mesuliyet edinsek, güzelliğin göz kamaştıran derununa inebilsek birlikte, yozlaşmasak hiç, mesafeler girmese aramıza. Ayrılık aşkta olsa, seyahatte, ölümde... Ama kardeşliğimiz ayrılığa kurban olmasa…

Hak aramak için illegal yollar, aykırı tutumlar çekilmez çile…

Zaten fazlasıyla yoğun ve yorgunuz. “Biraz zaman” diyerek emanet ettiğimiz, şifasını zamana ısmarladığımız acılarımız var bizim.

Zaman geçtikçe iyileşirdik biz, ne oldu da geçen zaman bizi bize düşman eder oldu? Boş bir zaman bile şifa olurken insana, insan gibi bir nimetle geçen zaman neden zehir zemberek olsun ki?

İnsan insana muhtaç…

İnsan ünsiyet etmeli, oturup kalkmalı kırıp dökmeden, muhabbet hasıl olmalı paylaşılan kaderden. Düşmanlık tohumu ekerek bereketli tarlalarda ayrık otları büyütmek neden?

Kaybedişin acısını çıkaracak kadar kıyan olmak birisine,

kazanmanın gururuyla rehavete düşerek ezmek birini ne korkunç ne acımasız…

Bir hoş seda bırakabilsek olduğumuz yerlerde. ‘Gitsin’ e tutmasak, baştan savmasak birbirimizi. Biraz daha kalabilsek birbirimizle. Tahammül değil arzu edilen olsa varlığımız. Oradan buradan konuşmanın, takılıp kalmamanın verdiği hazzı yaşatabilsek birbirimize. Ardımızdan bakanlar, el sallayanlar, yolumuzu gözleyenler olsa...

Keşke değil iyi ki desek...

İyi ki...

Ufak bir iyiliği unutmayacak kadar vefalı, öfkeyle söylenmiş bir sözü büyütmeyecek kadar erdemli olabilsek. Hezeyansız olsa telaşlarımız. Elde avuçta ne varsa kaybetmeyecek kadar temkinli olabilsek. Çarpmasak birbirimizi olur olmaz yerlerde, meçhullerde yitikleşmesek, sızıp kalacak kadar geçmesek kendimizden ansızın.

Hayat kısa…Yol uzun…

Yerindeyiz yaşamanın.

Daha ne olsun?