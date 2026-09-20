Sahne almasının engellendiğini söylemişti! Aleyna Tilki kostüm seçimi ile tepki çekti
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıkmasının engellendiğini söyleyerek geçtiğimiz günlerde gündemde yer almıştı. Genç şarkıcı Ankara konseri için tercih ettiği kıyafeti ile izleyenlerin tepkisini çekti.
Aleyna Tilki, Ankara konserinde tercih ettiği beyaz ve transparan sahne kostümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının özellikle eteğinin arkasındaki dikkat çeken detay için yapılan yorumlar ise kısa sürede olay oldu.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, bu kez sahne kostümüyle konuşuldu. 10. yılına özel düzenlediği “Kırlar Turnesi” kapsamında Ankara'da konser veren ünlü şarkıcının tercih ettiği transparan ve iddialı kombin, sosyal medyada tartışma yarattı.
Müzik dünyasında uzun süredir engellendiğini ve sahneye çıkmasının önüne geçildiğini dile getiren Aleyna Tilki, Ankara'daki ikinci konserinde hayranlarının karşısına çıktı.
Ünlü şarkıcı, performansı sırasında tercih ettiği beyaz renkli sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.
SAHNE KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Taş işlemeli büstiyerini beyaz mini şortla kombinleyen Tilki, görünümünü transparan ve katlı bir etekle tamamladı. Dantel ve jartiyer detaylı çorapları ile taşlı yüksek topuklu ayakkabıları da tercih eden şarkıcının kostümündeki beyaz tül detayları öne çıktı.
Özellikle eteğin arka kısmında yer alan kabarık detay ise görüntülere yansıdı. Tilki'nin sahnedeki tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
İddialı sahne kostümü bazı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanmazken, Tilki'nin tarzına yönelik çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.
Kullanıcılar ünlü şarkıcının kostümü için “Sahne değil yatak odası tarzı bu”, “Hazırlanmayı unutmuş”, “Giyinmeden gelmiş”, “Bez bağlamış gibi” ve “Gecelikle sahneye çıkmak da moda oldu” şeklinde yorumlarda bulundu.