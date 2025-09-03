Şahinbey’de bozuk et skandalı! Başkan Tahmazoğlu duyurdu
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı denetimde skandal bir olay ortaya çıktı.
Bir kasapta temiz etler gizli bölmeye ayrılırken, bozuk etlerin vatandaşa satılmaya çalışıldığı belirlendi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerde bozuk et düzeneği tespit edilen işletme mühürlendi” ifadelerine yer verdi.
Belediye ekipleri vatandaşları sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.