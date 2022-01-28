Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu
KOCAELİ'de yaklaşık 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra sahilleri de kar ile birleşen görsel şöleniyle mest etti.
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.
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Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra sahillerinde de kar yağışıyla birlikte harika manzaralar ortaya çıktı.
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Her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan sahiller, bu kış beyaz örtüyle kaplandı.
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Kumcağız, Cebeci ve Kovanağzı sahillerinde çekilen manzara fotoğrafları büyük beğeni topladı.
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