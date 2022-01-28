BIST 1.987
DOLAR 13,59
EURO 15,17
ALTIN 780,42

Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

İhlas Haber Ajansı
Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

KOCAELİ'de yaklaşık 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra sahilleri de kar ile birleşen görsel şöleniyle mest etti.

Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.

114
Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra sahillerinde de kar yağışıyla birlikte harika manzaralar ortaya çıktı. 

214
Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

 Her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan sahiller, bu kış beyaz örtüyle kaplandı.

314
Sahiller karla birleşti! Kocaeli'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

Kumcağız, Cebeci ve Kovanağzı sahillerinde çekilen manzara fotoğrafları büyük beğeni topladı. 

414