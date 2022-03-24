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Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı

Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı

MERSİN’de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı

Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu. Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz’e döküldü. 

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Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı

Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı. Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya’dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. 

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Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.

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Sahilde şaşkına çeviren görüntü! Dalgalar hepsini kumsala taşıdı
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