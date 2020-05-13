Şahika Ercümen'den olay Survivor itiraf! 'Benim olduğum Survivor felaketti'
Türkiye'nin gurur kaynağı milli yüzücü Şahika Ercümen, eski Survivor yarışmacısı olarak yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekti. Canlı yayında bakın neler anlattı.
2017 yılında Survivor yarışmasında yer alan rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Karantina günlerini ailesiyle beraber geçirdiğini söyleyen Ercümen'in Survivor itirafları olay oldu.
Suyu çok özlediğini söyleyen Şahika Ercümen, Survivor ile ilgili şunları anlattı:
"Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor.''
''Kendi olduğum bölümlere hiç bakmadım ne yapmışım diye. Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Adada en zorlandığım şey oydu. Beni bırak adaya balıklarla yaşarım. Ama böyle muhabbet olmasa da suçlu damgasını yiyorduk. Benim olduğum Survivor felaketti.''
''Şimdi daha rahat bir Survivor var gördüğüm kadarıyla. Karakterli insan kazansın. O ona ne dedi, bu buna ne dedi değil de karakteri olan kazanır umarım.''