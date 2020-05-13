Şahika Ercümen'den olay Survivor itiraf! 'Benim olduğum Survivor felaketti'

Suyu çok özlediğini söyleyen Şahika Ercümen, Survivor ile ilgili şunları anlattı:

"Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor.''