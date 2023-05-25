Sahi PKK kimi destekliyor Kemal Bey!.

Bir hafta içinde söylemlerini bir siyasetçi ters yüz ediyorsa bu "PANİK" elinden başka bir şey değildir..

Öyle bir akıl tutulması ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terör örgütü ile masaya oturdu diyecek kadar aklı melekelerini kaybetmiş olsa gerek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından meydan okuyup düello çağrısı yapmış!..



Demiş ki..



“Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!”

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz!..



PKK ve FETÖ ile mücadelede tarih yazan, PKK'yı içeride dışarıda nerede ise yok eden Tayyip Erdoğan'a komik şekilde "Terör örgütü ile görüşüyorsun " diye iftira atan Kılıçdaroğlu hiç aynaya bakmıyor belli ki..

Bakmıyorsa göstermek gerek..

Soralım o zaman;

-Terör hükümlüsü Demirtaş ve Kavalayı cezaevinden çıkaracağını milyonların önünde söyleyen siz değil misiniz!..

-PKK'nın siyasi kanadı olduğu tescilli olan HDP 'yi HDP Genel Merkezinde ziyaret edip milyonların önünde görüşen siz değil misiniz!..

-Yerel yönetimler yasası altında milyonların önünde özerklik getireceğini söyleyen siz değil misiniz!..



HDP Diyarbakır milletvekili Cengiz Çandar “Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “Kürtlerin özyönetimi” konusunda Kılıçdaroğlu ile bir mutabakata vardı." demedi mi?



Sayalım mı daha!..

Kemal Bey..

Peki;

PKK'ya hizmet ettikleri için görevden alınan belediye başkanlarını göreve iade edeceğini yine milyonların önünde söyleyen siz değil misiniz!..

Bitmedi..

Evlatları HDP'nin oyunu ile dağa kaçırılan HDP önünde yıllardır evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini yok sayan siz değil misiniz!.

Devam edelim mi;

-Sınır ötesinde Mehmetçiğin PKK/YPG'ye operasyon yapmak için TBMM' ye gelen tezkereye HDP ile birlikte Hayır oyu veren siz değil misiniz!



-PKK’nın, FETÖ’nün destek açıklamalarına karşı bir gün dahi çıkıp “Siz kimsiniz ki bana destek veriyorsunuz” dediniz mi



Hadi cevap verin!..

Hadi son bir soru Kemal Bey...



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN (PKK/FETÖ) ALENEN DESTEKLEDİĞİ

ADAY KİM?

Tayyip Erdoğan'mı?

Yoksa,

Zatıaliniz mi Kemal Bey!..

Bir aynaya bakın!..

Bu arada ilk turdan bu yana "Bana oy verin onu cezaevinden çıkaracağım" dediğin cezaevini senin için seçim ofisine çeviren Selahattin Demirtaş sırra kadem bastı!..

Bir arayıp sorun!..

Bu mu vefanız!..



