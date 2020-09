Sahi, mesajlar gerçekten dijital mi!?

“Değişmeyen tek şey değişimdir” darb-ı meseli gereği hayatta her şey her an değişiyor ve gelişiyor.

Bu değişim ve gelişime ayak uyduranlar geleceğin dünyasını inşa edebildikleri gibi değişim ve gelişimin gerisinde kalanlar ise tarih sayfalarındaki yerlerini alıyorlar.

Bu geçmişte böyle olduğu gibi günümüzde de aynen geçerliliğini koruyor.

Hatta günümüzde etkisini daha fazla hissettiriyor çünkü hız çağında gelişim ve değişimler de çok hızlı oluyor.

Geçtiğimiz hafta bazı temaslarda bulunmak üzere gittiğim başkentte birtakım görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmelerden bir kısmı devlet kurumlarıylaydı. Bu kurumlardan birisinde yetkililer gençliğe yönelik hassasiyetlerinden ve projelerinden bahsettiler.

Bahsedilen projeler öncesinde birlikte teşhis amaçlı tabi ki münazara yaptık. Hatta “aşırı teşhis” dahi yaptık ve dedik ki: “İdrakine geçirilmiş deli gömleğiyle dar bir alana hapsolduğunun farkında olmayan, kafasını kaldırıp etrafına bakmak aklına dahi gelmeyen ve böyle giderse tarih sahnesine çıkamadan yitip gidecek bir gençlikten söz ediyoruz!”

Bu teşhisin tespiti karşılıklı yapıldığı ve kabul edildiği için teşhisin çözümüne yönelik adımların hızlıca atılması gerektiği kurum tarafından öncelikler arasına girmiş. Ve proje başlıkları da bir bir çıkarılmaya başlanmış bile.

Gençliğin nabzını yakalamak adına dijital platformu kullanarak bazı projeler geliştirmeye çalışan yetkililerin anlattığı projelerde dikkatimi çeken şu oldu: Her ne kadar platform güncel ve dijital olsa da anlatılmak istenen ve verilmek istenen mesajlar tabiri caizse “demode” idi.

Bu mesajlarla gençliğin nabzını yakalamak mümkün değildi. Yetkililere verilmek istenen mesajların da çağın ruhuna uygun olması gerektiğini ifade ettim.

Dijital çağın jargonu yani dilini ihata etmek gerekir ve bu dili kullananlarla aynı dil ile temasa geçilmesi icap eder. Geçmişin trendlerinin artık gençliğin ilgisini çekmediğini, yeni akımlara yönelen gençlere bunlarla hitap edilmesi gerektiğini ve demode olduğunu bildiğimiz bu dilin doğru bir dil olmadığını dilim döndüğünce zikrettim.

Küçük bir örnekmiş gibi görünse de tam da burada gençlerin nabzını yakalayabilen birisinden ve onun yaşadığı ibretamiz olaylardan bahsetmek istiyorum.

Bahsettiğim kişi "DJ Kantik" adıyla tanınan ve müzikleri günde 1,5 milyon kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü Türk DJ, Ferhat Kantık.

Kantık’ın yaptığı müzikler 16-50 yaş grubu arasında ve farklı tür müzikleri seven bir dinleyici kitlesi var.

Müziğe profesyonel olarak 2005'te "Miss Belalım" ile başlayan Kantık, daha sonra 2010'da 'Wapmatix Violin' isimli bir parça daha yapmış ve o da milyonlarca kişiye ulaşmış.

Pek çok insanın telefon melodisi dahi olmuş.

Kantık, son bir aydır, milyonlarca kişinin dinlediği, 3,5 milyon kişinin dans videosu çektiği 'Kul' şarkısıyla dünyada gündem olmuş. Kul, satışta ve dünyada en çok aranan müzikler arasında ilk 38'e girdi.

Eserlerini sosyal medyadaki kişisel hesaplarında yayınlayan Kantık’ın müzikleri günde 1,5 milyon kişiye ulaşıyor.

Arap dünyasıyla 2010'dan beri iç içe olan Kantık’ın Arap dünyasında da oldukça iyi bir kitlesi var. Sosyal medyayı da çok başarılı bir şekilde kullanan Kantık’ın şu anda milyonlarca takipçisi var.

Şu anda 40 ülkenin en çok dinlenenler listesine giren DJ Kantik, maalesef kendi ülkemizde çok tanınmıyor ve hak ettiği desteği göremiyor. Bırakın destek görmeyi, ona müzik yapma teklifinde bulunan yapımcıların ondan istekleri ise tüyler ürpertici: Eserlerinde ve müziklerinde uyuşturucu kullanımını teşvik edici öğelere yer vermek!

Kantık, kendisine milyonlarca lira kazandırabilecek bu teklifleri hiç düşünmeden geri çevirmiş. Zira asıl hedef kitlesinin gençler olduğunu biliyor ve kötü rol model olmak istemediğini söylüyor.

Dahası Kantık hem milli hem inanç değerlerini muhafaza ederek ve taviz vermeksizin meşru dairede dijital üzerinden müzikleri ile gençlerle buluşuyor.

Yani bir "duruş" sergiliyor!

Gençlere ulaşmayı düşünen devlet kurumlarımızın işte buna benzer fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde birileri kötü emellerini gençler üzerinde inşa etmek adına çirkince teklifleri, büyük paralar eşliğinde birilerine kabul ettiriyorlar!

Dünya üzerinde bir müzisyen olan ve milyonlarca insana ulaşabilme imkânı olan Dj Kantik eminim gençlere en doğru mesajı en doğru yöntemlerle ulaştırmayı başarabilecek bir isim.

Dijital gençliğe en güzel mesajları dijital projelerle ulaştırmak isteyenlere duyurulur…