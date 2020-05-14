Sahi İYİ Parti nereye koşuyor?



İYİ Parti’nin siyasetin neresinde olduğunu görmek mümkün değil…



Savrulup duruyor!..



HDP ile yaşanan son tartışma, HDP’nin değil ama İYİ Parti’nin savruluşunun son perdesi olmuştur…



Çünkü HDP bildiğimiz HDP!..



Peki insanlar soruyor!..

İYİ Partinin İP’i kimin elinde!..



Bütün mesele bu!..





Sen seçim öncesi çık;



“HDP, Kürt siyasal harekatını temsil ediyor” diyerek CHP ve HDP ile aynı adaylar üzerinde ittifak yapıp destek ver…



Şimdi de çık;



“HDP terör örgütü PKK’nın uzantısı” açıklaması yap…



Karşılığında da HDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından “Daha dün bize nasıl aracılar göndermiştiniz” cevabı al…



Sonra çık Önder’e “Yalan… Kimi göndermişiz çık ismini açıkla” diye tepki göster…



Ardından HDP’li Ahmet Türk’ün Önder’e yönelik “Siyasette bazı gizli kalması gerekenleri açıklamak yanlış” sözlerine maruz kal…





Peki sürpriz mi?



Hayır…



Seçim sonrası TBMM kürsüsünden HDP Milletvekili tarafından “O koltuklarda bugün oturuyorsanız bunu HDP’ ye borçlusunuz” sözlerine maruz kalınmadı mı?





Takke düştü kel göründü bir kere..



Demirtaş ”Oylar CHP’ye ve İYİ Parti’ye”, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen “2. turda oylarımız Meral Akşener’e” demedi mi?



O zaman seyrettiniz?



Bozkurt işareti yapan çocuklara “O işareti yapmayın “, “Bu parti Ülkücü parti olmayacak”, “Bu seçimlerin bir galibi de Demirtaş” diyenler kimdi?



Arşivler ortada!..



En komiğini geçen gün yaşadık…



İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat “Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’nin adayı değildir” derken Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise “Ortada Millet İttifakı yok“ demiş…



Güler misin ağlar mısın!



Mitingde İmamoğlu’nu yanına alarak oy isteyen Genel Başkan sahi kimdi?



Ya…

Canan hanımla aynı arabada İmamoğlu’nun mazbatasını almaya giden il başkanı kimdi?



Gaf üstüne gaf!..

Meral Hanım çıkıp “CHP’nin HDP’ye bakışında ise bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıdır” açıklaması yapmaz mı?

HDP için referans Kılıçdaroğlu!..



'YPG terör örgütü değildir' diyen; HDP’ye, Demirtaş’a aşkla tutkun olan Kemal Beyden bahsediyoruz!..

Meral hanıma sormak gerekmez mi;

“HDP’yi terör örgütü PKK’nın yanına konumlandırıyoruz. Hep bunu söyledik” sözünü neden seçim öncesi kullanmadınız da bugün kullanıyorsunuz!..

Bu milletin aklı ile alay etmek değil mi?



Bir yılda mı HDP, PKK’nın uzantısı oldu?



Bugün iş öyle bir hal var ki !..



Bazı CHP ve HDP’liler, CHP'li yazarlar Sırrı Süreyya Önder’e tepki gösterip İP’ler kopmasın diye Meral hanımı adeta koruma altına almaya başladı!..



Anlıyoruz…

Tuttukları İP’in çürük olduğunu görenlerin gemiyi terk etmeye başlaması ORC’nin yaptığı son ankette İYİ Parti’nin oylarının yüzde 6’lara kadar düşmesi, MHP’nin oylarının yüzde 14’lere kadar uzanması panik yaratmış!..

En son Emre Kınay'ın İYİ Parti'den aday olma sürecini anlatırken Meral Akşener ile yaptığı " Siz dahil kim gönderirse göndersin kapımdan içeri Milliyetçi kimlikli kimseyi sokmam" dediği ve Akşener'den "Olur" cevabı aldığını yayını dinlediğiniz zaman ne düşünürsünüz!

Ülkücü, Milliyetçi Meral Akşener'e aday göstermek istediği bir kişi "Milliyetçi kimlikli kimseyi kapıdan içeri sokmam" diyecek...

Meral hanımda kabul edecek!...

İki gün geçti hala yalanlamadığına göre doğruymuş demek!

Bu nasıl iş, bu nasıl anlayış!..

Sonra yazıp eleştirince "Vay seni İYİ Parti düşmanı" öyle mi?

Hadi oradan..



Hal böyle olunca insanların “İYİ Partinin İP’ leri kimin elinde?’ diye sormaması mümkün olmuyor?



Çünkü bu ülkede İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, "ülkücüyüm" diye övünmüş bir Genel Başkan ile bu duruş örtüşüyor mu?

CHP' ye büyük aşkla bağlanılması MHP'yi ele geçiremeyince mi bu MHP düşmanlığı sorusu akla geliyor!

Neden?

CHP'nin elinde adeta oyuncak olma görüntüsü vermek nedendir ki CHP'siz hiç bir şey yapamazmış görüntüsü veriliyor.



Bu duruş sadece Genel Başkan Akşener ile değil partide bulunan ülkücü duruşa sahip oldukları bilinen çok değerli isimlerle de örtüşmüyor!.

Bu "Devlet Bahçeli'ye MHP'ye inat" ise tarih yanlış..

İnsanlar fani, İP'i bilmem ama MHP baki değil mi?

İYİ Parti seçmeni ile yönetiminin olaylara bakış duruşu arasında fark olduğunu düşünüyorum!..

Meral hanım...

Bu kadar ideolojik olarak birbirine benzemez siyasi partilerle ısrarla aynı gemiye binmeniz çok garip değil mi?

Sanki ayaklarınızda bir pranga var. Tam o prangayı söküp atarken bir el (belli ki Tayyip Erdoğan düşmanı) ‘DUR’ diyor!..

İzlenim bu!..

Hal böyle olunca da soruyorlar;

İYİ Partinin İP’i kimin elinde. Milliyetçi, ülkücü Meral Akşener CHP ve taşeronu HDP'nin dümen suyuna mı girdi?

İYİ Parti üzerinde görünmez bir el mi varki sürekli savruluyor?

Bakın geçen yıl külliyedeki 30 Ağustos resepsiyonunda çekilmiş şu fotoğrafa!..

Böyle bir bakış Recep Tayyip Erdoğan düşmanı olur mu?

Gözler yalan söyler mi?







