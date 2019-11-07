Şahan Gökbakar'ın yeni filmi "Recep İvedik 6"nın galasına ünlüler akın etti
Şahan Gökbakar’ın büyük hayran kitlesine ulaşan seri filminin son halkası olan yönetmenliğinin de Togan Gökbakar üstlendiği "Recep İvedik 6"nın galası yapıldı.
Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı filmin galasi dün gece İstanbul'da bir alış veriş merkezinden gerçekleşti.
Şahan Gökbakar, gösterim öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmi ilk kez seyirciyle buluşturacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Recep İvedik’in çok sevilen bir karakter olduğunu vurgulayan komedyen, "Her filmde bir önceki filmin rekorunu kıracak mı diye aramızda konuşuyoruz ama kısmet bu işler. Hiçbir filmi rekor kırmak için yapmadık. Seyircimiz öyle takdir etti." ifadelerini kullandı.
Gökbakar, filme yapılan eleştiriler için de şunları kaydetti:
"Eninde sonunda bir komedi karakteri, bir komedi filmi. Çok da abartılacak bir şey yok. Atomu da parçalamıyoruz. Komedi filmi. O yüzden çok ciddiye alıp eleştirmek de garip geliyor bana. İzleyenler, mutlu olanlar izlesin. Keyfine baksın. Biz zaten onlar için üretiyoruz bunları. Amaç iki saat kafayı dağıtıp, doya doya kahkaha atmak. Bence Recep İvedik’ler de Türkiye’de bunu en iyi yapan film oldu."
"Recep İvedik bir halk kahramanı"
Galanın konuklarından komedyen Yılmaz Erdoğan, Recep İvedik serisinin başarısını defalarca kanıtladığını belirtti. Oyuncu Demet Akbağ, her zaman olduğu gibi başarılı olacağına inandığı filmin yeni başarısına tanık olmaya geldiğini aktardı.