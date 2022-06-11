Şahan Gökbakar'ın tweet'ini paylaştı genç oyuncu TRT'deki işinden oldu!
TRT 1 kanalında ekranlara gelen "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin kadrosuna kısa bir süre önce "Ökte Hatun" rolüyle dahil olan oyuncu Ezgi Çelik, başarılı projelere imza atmış, sevilen oyuncu Şahan Gökbakar'ın tweetini, retweet yapmasıyla işinden oldu! İşte Gökbakar'ın attığı o tweet ve olayın tüm detayları..
TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin kadrosuna kısa bir süre önce "Ökte Hatun" rolüyle Ezgi Çelik katıldı! Başarılı projelere imza atmış, sevilen oyuncu Şahan Gökbakar'ın tweetini, retweet yapan Çelik, işinden oldu! İşte Gökbakar'ın attığı o tweet ve olayın tüm detayları..
TRT' de 2. Ezgi krizi..
Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularından Ezgi Mola’nın geçen yıl attığı bazı tweet’lerden dolayı TRT yönetimini rahatsız ettiği gündeme gelmiş, hatta ünlü oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarıldığı iddiası ortaya atılmış ancak söylentiler gerçek çıkmamıştı.
Dizinin kadrosuna katılmıştı..
Şimdi ise TRT’de yeni bir Ezgi’li kriz daha yaşandı. Bu kez olay işten çıkarmayla sonuçlandı. Akli Film’in imza attığı Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisine başarılı oyuncu Ezgi Çelik katıldı.
Kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı..
Yapımcı güçlü oyunculuğu ve hanımefendi kişiliğiyle tanınan Çelik’in projeye katıldığını ve İbrahim Yınal’ın eşi Öke Hatun’u canlandıracağını duyurdu. Ancak Çelik kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.