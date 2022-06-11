Şahan Gökbakar'ın tweet'ini paylaştı genç oyuncu TRT'deki işinden oldu!

TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin kadrosuna kısa bir süre önce "Ökte Hatun" rolüyle Ezgi Çelik katıldı! Başarılı projelere imza atmış, sevilen oyuncu Şahan Gökbakar'ın tweetini, retweet yapan Çelik, işinden oldu! İşte Gökbakar'ın attığı o tweet ve olayın tüm detayları..