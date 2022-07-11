Şahan Gökbakar'ın İmamoğlu hakkında attığı tweet gündeme bomba gibi düştü: ''Yine tatildeymiş!''
İstanbul geçtiğimiz gün sele teslim olmuşken Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'de bulunan ünlü bir otelde tatilini sürdürmesine gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü. Daha önce de kentin yaşadığı doğal afetler sırasında sahada olmadığı konusunda büyük tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu kez de tatilini sürdürüp kente dönmemesiyle birçok kişi tarafından tepki yağmuruna tutuldu. Söyledikleriyle sık sık konuşulan Şahan Gökbahar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
AFAD, günler öncesinden İstanbul için şiddetli yağış ve sel tehlikesine karşı kentte yaşayanlara uyarıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün ilde etkili olan yoğun yağış sebebiyle başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde sel baskınları görüldü. İstanbul'da bütün bunlar yaşanırken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.
Daha önce yaşanan felaketlerde de İmamoğlu'nun tatilde olması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Birçok vatandaş tepkisini dile getirirken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da tepki gecikmedi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: