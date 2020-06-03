Şahan Gökbakar'ı isyan ettiren iddia 'Bu vatan haini Şahan ahlaksız Şahan...'
Şahan Gökbakar ile kardeşinin Çamaşırhane Film şirketinde çalışan elemanı korona olunca kovduğu söylendi. Şahan Gökbakar, olay iddia sonrasında açıklama yaptı.
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.'nin koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden olduğu iddia ediliyordu. Şahan o iddialara çok net yanıt verdi.
İşte Şahan Gökbakar'ın açıklaması:
"Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz. Güvenlik şirketiyle anlaşma yaparak o şirkete bağlı 3 ayrı güvenlik görevlisi oluşturuyor. Bu arkadaşların bazıları uzun bazıları kısa çalışıyor. Bu personelin tüm sorumluluğu o şirkete bağlı...''
''Ben koronavirüsün başlangıcında Çamaşırhane'deki tüm arkadaşların maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam edeceğim demiştim. Bunu da dipnot olarak geçiyorum... Herkes maaşını aldı.''
''Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Durum bu... Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor.''