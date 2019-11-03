Şahan Gökbakar'dan TT listesine giren "Recep İvedik 6" tepkisi!
Şahan Gökbakar'ın önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan yeni filmi Recep İvedik 6’ya karşı başlatılan sosyal medya kampanyasına sert bir dille yanıt verdi.
Gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin son halkası önümüzdeki günlerde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor. Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği Recep İvedik 6 için sosyal medyada kampanya başladı. Filme gitmeme tavsiyesinde bulunan kampanyaya karşı Gökbakar ise çok sert bir tepki verdi ve “Leş kargaları saldırmaya başladı” dedi. Recep İvedik 6'nın ise vizyon tarihi ve filim konusu ise haberimizde.
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak' vizyona girmeden günler önce sosyal medyaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de yapıldı.
8 Kasım’da vizyona girecek Recep İvedik 6’nın fragmanı, YouTube’da 19,5 milyonla izlenme rekoru kırarken, #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter’da TT oldu.
'Teşekkürler Türkiye'
Şahan Gökbakar, filmiyle ilgili kampayaya sosyal medyadan yanıt verdi. Gökbakar, üzerindeki rakamın kadraja sığmadığı fotoğrafı paylaşarak, "Fragmanımızın izlenme rakamı ekrana sığmadı, kusura bakmayın. Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey! Ama sizler her zaman olduğu gibi ağızlarının payını verdiniz ve Recep İvedik 12 yılda 22 rekor kırdı. En çok izlenen 1. ve 2. film yaptınız. 12 yıldır zirveden indirmediniz. Ben ve ekibim de siz devam dediğiniz sürece sizi güldürmeye devam edeceğiz... Teşekkürler Türkiye" notunu yazdı.