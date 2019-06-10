Şahan Gökbakar'dan siyasilere sert mesaj: Milleti birbirine düşman etmeyi bırakın!
Ali İhsan Yavuz taklidiyle günlerce konuşulmayı başaran komedyen Şahan Gökbakar, Milli Takım'ın İzlanda'da maruz kaldığı çirkin durum nedeniyle siyasilere sert bir mesaj gönderdi.
Konya'dan özel uçakla Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'na giden Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
Yaşanan bu olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ekrem İmamoğlu Milli Takım'ın İzlanda'da maruz kaldığı çirkin muameleye sert tepki gösterdi.
Seçim zamanında paylaştığı videolar ve yazılar nedeniyle sürekli gündemde kalmayı başaran Şahan Gökbakar ise, bu olay üzerinden siyasilere mesaj gönderdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Tadından yenmiyor: "Şu canına yandığım güzelim ay yıldızlı bayrağımızı giydi mi bizim çocuklar, üstüne bir de şampiyon takımı madara etti mi tadından yenmiyor."