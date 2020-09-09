Şahan Gökbakar'dan İzmir paylaşımı Yunanlılara mesajı böyle verdi
İZMİR'in düşman işgalinden kurtulmasını yaptığı bir paylaşımla kutlayan Şahan Gökbakar, yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.
İzmirli olan Şahan Gökbakar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü atlamadı ve sosyal medya hesabı Instagram'dan minnet duygularını dile getirdi, son zamanlarda Türkiye ile arasında gerilimler olan Yunanistan'a da mesajını verdi.
Atatürk ve silah arkadaşlarının bir görselini yayınlayan Gökbakar, şunları yazdı:
''9 Eylül 1922 de Yunan askerleri, işbirlikçileri denize döküldü ve İzmir milli mücadelenin simge şehirlerinden biri oldu. Bugün güzel İzmir'in kurtuluş günü. Kutlu ve mutlu olsun. Bir İzmirli olarak, çocukluk yıllarımda dedemle beraber Konak'tan Kemeraltı’na gezmelerimi hiç unutamam...''
''Fuar, Kordon, Alsancak, boyoz, gevrek, Hisarönün'de kazandibi... Ne güzel günlerdi... İyi ki varsın İzmir ve iyi ki Atatürk kurtarmış seni.''
''Bu vesile ile düşmanı denize döken tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve Başkomutan güzel Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anarken, bıraktıkları bu güzel ülkeyi kimselere yar etmeyeceğimizi, kurdukları Cumhuriyeti kimselere yedirmeyeceğimizi ve daha da denize dökülecek düşman varsa gözümüzü kırpmayacağımızı bilmelerini isteriz. Mekanları cennet olsun, 9 Eylül kutlu olsun.''