Şahan Gökbakar'dan İzmir paylaşımı Yunanlılara mesajı böyle verdi

Atatürk ve silah arkadaşlarının bir görselini yayınlayan Gökbakar, şunları yazdı:

''9 Eylül 1922 de Yunan askerleri, işbirlikçileri denize döküldü ve İzmir milli mücadelenin simge şehirlerinden biri oldu. Bugün güzel İzmir'in kurtuluş günü. Kutlu ve mutlu olsun. Bir İzmirli olarak, çocukluk yıllarımda dedemle beraber Konak'tan Kemeraltı’na gezmelerimi hiç unutamam...''