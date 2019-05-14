Şahan Gökbakar'dan eleştirilere çok konuşulacak yanıt!
Ekrem İmamoğlu'na "her şey güzel olacak" etiketiyle verdiği destek ve AK Partil'li Ali İhsan Yavuz'un taklidini yapmasıyla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar, eleştirilere yanıt verdi.
Recep İvedik serisinin Afrika’da geçecek altıncı filmini kasım ayında seyirci ile buluşturacak olan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından siyasi gündeme dair paylaşımlarda bulunmuş ve dikkat çekmişti.
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YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararı vermesinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.
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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirmişlerdi.
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Bu tepkilerden sonra ünlü isimlere eleştiri ve tepkiler de gelmişti. Şahan Gökbahar ise İmamoğlu desteğinin ardından yaptığı Ali İhsan Yavuz taklidiyle gündeme bomba gibi düşmüş ve eleştirilerin odağı olmuştu.
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