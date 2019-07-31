Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım! ''Bu ülke zerre ileri gitmez'' diyerek isyan etti!
Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, 'Bu ülke zerre ilerlemez'' diyerek isyan etti.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı siyasi paylaşımlarla da gündemi takip ederek eleştirilerini sıralayan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından son zamanlarda belediyelerin çeşitli kurumlarına akraba atanması konusunda isyan etti.
Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Zihniyet değişimi olmadan zerre ileri gitmez bu ülke. Gördüğünüz gibi siyasi parti fark etmiyor zihniyet aynı olduktan sonra.
Gelen oğlunu atıyor, bir başkası kardeşini atıyor, başkası bacanağını koyuyor. Bazıları kendini başka yere atayıp maaşa bağlıyor. Belediye hizmet etmek değil, rant görüldüğü için... Zihniyet değişikliği lazım topyekün bir zihniyet değişikliği."
Geçtiğimiz günlerde ise Gökbakar, Kazdağları'nda kesilen ağaçlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepkisini dile getirmiş, kesilen ormanlara sessiz kalınmasına dayanamamıştı.