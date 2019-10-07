Şahan Gökbakar paylaştı Recep İvedik 6 bir günde rekor kırdı

Sevenleri tarafından merakla beklenen filmin, Recep İvedik 5'in rekorunu kırması beklenirken, serinin diğer filmlerinin ne kadar seyirci topladığı yeniden sorulmaya başlandı. İşte Recep İvedik serisinin tüm seyirci sayıları...

Recep İvedik 6 fragmanı