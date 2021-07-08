Şahan Gökbakar Marmaris'te denize 'özel mülktür' tabelası astı
MARMARİS'te komedyen Şahan Gökbakar, ıssız bir koyda bulunan yeni evinin önünde denize girmeye çalışan günlük gezi teknesindeki tatilcilerden rahatsız oldu. Şahan Gökbakar sahile "Özel mülktür girilmez” tabelası astı. Sosyal medyada 'Denizi de mi satın aldın Şahan' , 'Dikkat Şahan çıkabilir' esprileri yapıldı.
Şahan Gökbakar, Marmaris'te yeni aldığı ıssız bir koyda bulunan evinde objektiflere takıldı. Marmaris’teki yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı.
Ünlü oyuncunun, koronavirüs pandemisi öncesi 10 milyon TL ödediği evine 3 milyon TL de masraf yaptığı konuşuluyor.
Komedyen, evindeki tadilat işlerini tamamladı. Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra kendisi ve ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldı.
Günlük gezi teknesi keyiflerini kaçırdı
Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Ortaçlı’yla mini sürat teknesiyle koylarına gelen Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.