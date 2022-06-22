Akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan art arda açıklamalar geldi.

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Geçtiğimiz sene Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar ormanlarımızı kül ederek, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yangın haberleri gelmeye başladı.

Akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Koyu'nda ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale eden 144 arazöz, 13 dozer ile 576 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, ekiplere destek vermişti.

Şahan Gökbakar: Marmaris yine yanıyor

Yangına müdahale için söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için sık sık çağrı yapan Gökbakar, Bördübet'teki yangınla birlikte yine söndürme uçaklarını gündeme taşıdı.

Gökbakar paylaşımlarında, "Marmaris Bördübed yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Su atan helikopterden bu video. Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına. Şuraya bakın. Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" ifadelerini kullandı.

"Nerede bu uçaklar"

Gökbakar başka bir tweetinde ise "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın. Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık, kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?" dedi.