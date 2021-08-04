Şahan Gökbakar Marmaris yangını için yalvardılar: Ölüyoruz kurtar bizi

"Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor"

Şahan Gökbakar, sözlerine, "Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim." şeklinde devam etti.