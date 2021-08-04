Şahan Gökbakar Marmaris yangını için yalvardılar: Ölüyoruz kurtar bizi
MARMARİS'teki orman yangını tüm hızıyla sürürken Şahan Gökbakar, evine kadar yaklaşan alevleri canlı yayında izletti. Şahan Gökbakar, arkadan gelen "Ölüyoruz Şahan kurtar bizi" haykırışları karşısında donakaldı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarısında bulundu.
MARMARİS yangınında alevler ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine kadar yaklaştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 3 gündür yerinde takip ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı. Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." dedi
Gökbakar: Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya! Rica ediyorum
Şahan Gökbakar'ın yaptığı canlı yayınlarda havadan müdahalenin yetersizliğinden yakınması sonrası bölgeye 3 helikopter gönderilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştı. 2 gündür yangın bölgesinden yetkililere seslenen Gökbakar, "Müdahale olmazsa yangın büyüyecek" uyarıları yaptı. Müdahalenin yetersiz kalmasıyla yangın büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ünlü komedyen, "Göze göre göre yola atladı, mahşer yerine döndü. Buraya acil müdahale lazım. Buraya havadan müdahale şart. Burada insanların hepsi çaresiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz bu kadar olmasın ya. Rica ediyorum. 2-3 uçak burayı söndürür ama buralar yanacak" diye isyan etti.
"Lütfen buraya bir uçak... Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü..."
Delikyol Mevkii'nde başlayan orman yangınıyla ilgili bilgi veren komedyen, "Bütün yamaçlar yanacak. Nerede bu uçak? İspanya'dan uçak geldiği ve Marmaris'e yönlendirildiği söyleniyor. Lütfen buraya bir uçak... Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü... İki gündür 'Bu yangın ufakken kontrol altına alınsın.' diyorum ama dinletemiyorum, anlatamıyorum. Rüzgardan dolayı bu yangın kontrol altına alınamayacak. Nerede bu uçak ya? Uçak görmek istiyoruz. Yangın aşağı doğru büyüyerek, gidiyor. Yangın karadan müdahale edilecek gibi değil. Şuraya uçak gelsin, ben cayır cayır yayın yapıp, onları göstereceğim. Vallahi 'Uçak geldi' diye çekip, göstereceğim herkese." ifadelerini kullandı.
"Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor"
Şahan Gökbakar, sözlerine, "Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim." şeklinde devam etti.