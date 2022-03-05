Şahan Gökbakar Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in İngilizcesiyle fena dalga geçti videosu olay!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Habertürk Dış Politikalar Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in Ukrayna vatandaşı ile İngilizce 'konuşamamasını' fena diline doladı. Şahan Gökbakar'ın çektiği skeç videosu internette viral oldu.

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, HaberTürk Dış Politikalar Yayın Koordinatörü'nün savaştaki son durumu gözlemlemek için gittiği Ukrayna'da, rastladığı bir Ukraynalıya İngilizce soru sorduğu anlarla fena dalga geçti. Çetin'in karşısındaki Ukraynalının kendisini anlayacak kadar İngilizcesi olmadığını söylediği anları ti'ye alan Şahan Gökbakar, yıllar önce hazırladığı komik skeçlerine benzer bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı.







Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlarda İngilizcesiyle gündem oldu.

Çetin, konuşmaya çalıştığı Ukraynalı'nın İngilizcesinin kötü olduğunu söyleyerek, ‘Şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf’ diyerek güldü. O anlar sosyal medyada adeta 'dalga konusu' oldu.



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Ukraynalı kadınlar için "Kocalarını bırakıp kaçıyorlar" şeklindeki sözleri çok eleştirilmişti

Çetiner Çetin geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Habertürk TV'nin Ukrayna'nın işgaliyle ilgili haber yapmak üzere bölgeye gönderdiği muhabir Çetiner Çetin, Ukraynalı kadınları "Kocalarını bırakıp kaçıyorlar" şeklindeki tepki çeken sözlerle hedef almıştı. Çetin’in yeni bir skandalı medya kulislerinde konuşuluyor.

Muhabirin Ukrayna'da olmadığı halde, yayınlarını Ukrayna'dan yapıyormuş gibi gösterdiği konuşuluyor. Dikkatli izleyiciler ve konuya hakim gazeteciler, Çetin'in Romanya Ukrayna sınırındaki Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığını fark etti.

Ukrayna'ya hiç gitmedi mi? Sosyal medya bu söylentiyle kaynıyor!

Çetin'in bölge ile ilgili gelişmeleri anlatırken, Habertürk ekranında, bulunduğu konum olarak kimi zaman ekranda Çernivtski kimi zaman da Ukrayna yazılıyor. Ancak Çetin'in ne Ukrayna ne de Çernivtski'de olmadığı yaptığı yayınlardan ve yayınlarda konuşanların ifadelerinden aslında anlaşılıyor.

Yayınlarda Siret sınır kapısında olduğu, ancak Ukrayna’daymış gibi davrandığı görülüyor. Ayrıca Çetiner Çetin'in yayınlarında sürekli olarak sınırda Ukrayna'dan kaçmak isteyenlerin oluşturduğu 34 kilometrelik kuyruktan bahsettiği, bunun dışındaki bilgilere hakim olmadığı anlaşılıyor. Özellikle bölgede olan ve çatışma bölgesinden yayın yapan gazetecilerin durumu fark ettiği ve tepki gösterdiği de gelen bilgiler arasında.