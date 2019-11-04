Şahan Gökbakar duyunca şok oldu! TT listesine giren Recep İvedik 6 tepkisi!

'Teşekkürler Türkiye'

Şahan Gökbakar, filmiyle ilgili kampayaya sosyal medyadan yanıt verdi. Gökbakar, üzerindeki rakamın kadraja sığmadığı fotoğrafı paylaşarak, "Fragmanımızın izlenme rakamı ekrana sığmadı, kusura bakmayın. Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey! Ama sizler her zaman olduğu gibi ağızlarının payını verdiniz ve Recep İvedik 12 yılda 22 rekor kırdı. En çok izlenen 1. ve 2. film yaptınız. 12 yıldır zirveden indirmediniz. Ben ve ekibim de siz devam dediğiniz sürece sizi güldürmeye devam edeceğiz... Teşekkürler Türkiye" notunu yazdı.