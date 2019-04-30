Şahan Gökbakar askere gitmemek çürük raporu mu aldı ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz yıllarda aşırı kilolu olması nedeniyle askere gitmemek için çürük raporu aldığı iddia edilen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şahan Gökbakar, askerliğini yapmadığı ve kilosunu öne sürerek çürük raporu aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Ayrıca çürük raporu aldıktan sonra bir anda zayıflaması ile dikkat çeken Şahan Gökbakar, hakkında çıkan iddialara belgeleriyle yanıt verdi.
'Askerliğe elverişsiz' olduğu yönünde rapor aldığı iddia edilen Gökbakar, bedelli askerlikten faydalandığını belirterek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
" “Kilo verdi, askere gidecek mi?” diye dert olmuş bazılarına. Konuşanlar, yazanlar oluyormuş magazinde vs. Ben devletin getirdiği bedelli askerlikten faydalandım ve 30 bin TL ödeyerek bedelli olarak yaptım. Bu da belgesi."
Ketojenik beslenme uygulayarak 5 ayda 28 kilo veren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, böylece hakkında çıkan iddiaları yalanlamış oldu. Peki Şahan Gökbakar kimdir?