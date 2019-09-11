Sağlıklı yaşam ve kanserde erken teşhise dikkat çekmek için Munzur'da rafting
TUNCELİ'de bir grup sağlık çalışanı, spor ve sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için Munzur çayında rafting yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünce spor ve sağlıklı yaşam ile kanserde erken teşhise dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, kurum bünyesinde çalışan yaklaşık 40 sağlık çalışanı, Tunceli-Ovacık kara yolunun Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı kıyısına geldi.
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Burada "Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir" yazılı döviz açan sağlık çalışanları ardından botlara binerek çayda rafting yaptı.
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Yaklaşık 10 kilometrelik güzargah boyunca botlarda ilerleyen sağlık çalışanlarının etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı
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Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla su ve doğa sporlarında marka şehir haline geldiğini söyledi.
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