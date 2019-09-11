Sağlıklı yaşam ve kanserde erken teşhise dikkat çekmek için Munzur'da rafting

İl Sağlık Müdürlüğünce spor ve sağlıklı yaşam ile kanserde erken teşhise dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, kurum bünyesinde çalışan yaklaşık 40 sağlık çalışanı, Tunceli-Ovacık kara yolunun Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı kıyısına geldi.