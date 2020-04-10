Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın 5 basit kuralı

1- Cildinizi günde iki kez temizleyin

Sabah ve akşam cilt temizliğine ayıracağınız birkaç dakika, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşmanızın ilk formülü... Cildimizi gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmak için sabah-akşam temizlememiz gerekiyor. Cildi kuru ve hassas olan kişilerin temizleyici kremlerle, yağlı cilde sahip olanların ise temizleme jelleri ile yüzlerini yıkamaları en doğrusu. Cildinizin zarar görmemesi için işlemi, cilde bastırarak değil hafifçe ovalayarak uygulayın