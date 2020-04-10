Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın 5 basit kuralı
Sağlıklı bir cilde sahip olmak için pahalı kremler kullanmanıza ya da mucize çözümler aramanıza lüzum yok! Aksine sağlıklı bir cilde sahip olmanın anahtarı, yaşam alışkanlıklarınıza bağlı...
Her gün düzenli olarak cilt bakımınıza ayıracağınız birkaç dakikayla sağlıklı ve doğal bir cilde kavuşabilirsiniz. Sağlıklı, ışıldayan ve parlak bir cilde kavuşabilmek için içeriden ve dışarıdan yapılması gerekenleri şöyle...
1- Cildinizi günde iki kez temizleyin
Sabah ve akşam cilt temizliğine ayıracağınız birkaç dakika, sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşmanızın ilk formülü... Cildimizi gece boyunca biriken yağ ve atıklardan; gün içinde ise kir, toz ve makyajdan arındırmak için sabah-akşam temizlememiz gerekiyor. Cildi kuru ve hassas olan kişilerin temizleyici kremlerle, yağlı cilde sahip olanların ise temizleme jelleri ile yüzlerini yıkamaları en doğrusu. Cildinizin zarar görmemesi için işlemi, cilde bastırarak değil hafifçe ovalayarak uygulayın
2- Nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin
Cilt yüzeyinde, ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, işte bu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Sadece kuru değil, yağlı cilt tipine sahip olanların da nemlendiriciye ihtiyacı olabilir. Ancak tıpkı temizlik ürünlerindeki gibi, cilt tipine göre nemlendiriciler tercih edilmeli. Özellikle yağlı bir cilde sahip olanlar, yağ oranı düşük olan su bazlı olanlarından seçmeli. Aksi takdirde yağ oranı yüksek nemlendiriciler siyah nokta ve sivilce oluşumunu artırabilir.
3- Cildinizi susuz bırakmayın
Cilt, bütün vücudumuzu saran ve her türlü dış etkene karşı onu koruyan en büyük organımız... Cildin doğal yoldan nemlenmesinin tek yolu ise, su içmek... Günlük yaklaşık olarak 8-10 bardak su tüketimi, hayati ihtiyaçlarımızı karşıladığı gibi, cildin sağlığını ve güzelliğini koruması için çok önemli. Cildin yetersiz miktarda su ile beslenmesi sonucunda kırışıklar, çatlaklar ve pek çok farklı deri rahatsızlığına davetiye çıkarabilirsiniz.