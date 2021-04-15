Sağlıklı bir şekilde kilo nasıl verilir kilo verirken mutlu olun!
Kilo verirken mutsuz hissediyor ve diyetinize odaklanamıyorsanız haberimiz size göre. İşte kilo verme sürecinde motivasyonunuzu arttıracak öneriler...
Kilo vermeye çalışmanın eğlenceli bir şey olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kilo verme sürecinde motivasyonunuzu yüksek tutacak ipuçlarına bir göz atın.
Şok diyetleri bırakın
Şok diyetlerin uzun vadede hiçbir etkisi olmadığıyla ve sağlığınızı tehdit edebilme ihtimalleriyle yüzleşin. İlk birkaç günde verdiğiniz kilolar sizi sadece o an mutlu eder. Her zamanki beslenmenize döndüğünüzde birkaç kat olacak şekilde verdiğiniz kiloları alabilirsiniz. Bu nedenle beslenmede odağınız sağlıklı alışkanlıklar edinmek olmalı.
Proteinleri arttırın
Baklagil, fındık ve tohumlardan alacağınız doyurucu ve bitkisel protein kaynakları kilo verme sürecinizin en büyük destekçileri olacak. Vücudunuz proteinleri sindirmek için karbonhidratları sindirmede kullandığından %25 oranında daha fazla enerji harcıyor. Büyük bir tabak makarnanın çok lezzetli olduğunu biliyoruz; ancak protein deposu somonun lezzetine şans verdiğinizde enerji yakımının daha kolay olduğunu, üstelik bunu aç kalmak zorunda kalmadan gerçekleştirebildiğinizi göreceksiniz.
Uygun egzersizi bulun
Vücuduna bayıldığınız en yakın arkadaşınız haftada üç kez spor salonunda saatler geçiriyor olabilir. Kardiyo sevmiyorsanız bunun onda iyi sonuçlar yaratması sizi de kusursuz bir fiziğe ulaştıracağı anlamına gelmiyor. Kendi sporunuzu bulun. Denediğiniz egzersizlere ikişer ay zaman verin. Böylece ruhunuza ve vücudunuza ne derece iyi geldiklerini gözlemleyebilirsiniz.