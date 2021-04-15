Sağlıklı bir şekilde kilo nasıl verilir kilo verirken mutlu olun!

Proteinleri arttırın

Baklagil, fındık ve tohumlardan alacağınız doyurucu ve bitkisel protein kaynakları kilo verme sürecinizin en büyük destekçileri olacak. Vücudunuz proteinleri sindirmek için karbonhidratları sindirmede kullandığından %25 oranında daha fazla enerji harcıyor. Büyük bir tabak makarnanın çok lezzetli olduğunu biliyoruz; ancak protein deposu somonun lezzetine şans verdiğinizde enerji yakımının daha kolay olduğunu, üstelik bunu aç kalmak zorunda kalmadan gerçekleştirebildiğinizi göreceksiniz.