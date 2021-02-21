Sağlıkçıların zorlu 'aşı' mesaisi! Karlı yolları aşıp yürüyerek evlere ulaşabiliyorlar

Konya'nın güneyinde ve 135 kilometre uzaklıktaki Taşkent ilçesi Orta Toros Dağları'nda Taşeli platosunda yer alıyor. Yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olan Taşkent, dağlık bir araziye sahip olduğu için tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede ise rakım yüksek olduğu için ise kış soğuk ve karlı geçiyor.