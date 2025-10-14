Sağlık sorunlarıyla gündemdeydi, Zerrin Özer hastanede son halini paylaştı! Vasiyeti belli oldu

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Zerrin Özer son halini paylaştı, o fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşuldu.