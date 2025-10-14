Sağlık sorunlarıyla gündemdeydi, Zerrin Özer hastanede son halini paylaştı! Vasiyeti belli oldu
Son çıkardığı şarkı "Basit Numaralar" ile kendinden sıkça söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Zerrin Özer hastaneden son halini paylaşarak gündeme geldi. Ünlü sanatçının vasiyeti belli oldu.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Zerrin Özer son halini paylaştı, o fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşuldu.
Bu süreçte vasiyetini de açıklayan Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" demişti. Zerrin Özer, vasiyetini de şu sözlerle açıklamıştı:
"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde."
Zerrin Özer gözlerden uzak olsa da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaştı.