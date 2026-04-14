Sağlık sorunları yaşıyor, Darülaceze'de kalıyordu: Zerrin Özer'in son hali bomba!
Bir süredir Darülaceze bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Zerrin Özer, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. Cansever için düzenlenen moral gecesine katılan sanatçı, son sağlık durumuyla ilgili uzun süredir merak edilirken, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Zerrin Özer'in son hali...
Türk müziğinin efsanevi ismi Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra hayatındaki zorlu bir süreçle yeniden kamuoyunun odağına yerleşti. 2023 yılında geçirdiği kritik omurilik operasyonunun ardından hem fiziksel komplikasyonlarla hem de bu durumun tetiklediği yoğun kaygı bozukluğuyla mücadele eden usta sanatçı, sağlığına kavuşabilmek adına Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde kapsamlı bir tedavi süreci geçirdi. Uzun zamandır gözden uzak olan Özer'in son hali görüntülendi. Meraklı gözlerin odağı olan ünlü sanatçının son haline bakın...
O dönem vasiyetini de açıklayan Zerrin Özer, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim. Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde" demişti.
"TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM"
Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Cansever'e moral gecesinde görüntülendi. Yardım olarak yürüdüğü dikkat çeken Zerrin Özer sahnede de oturarak şarkı söyledi.
Sahnede sağlık sorunlarından bahseden Özer "Beyincikte iki tane damar var biri yüzde 70 biri yüzde 30 tıkalı. Dengemi ele almış durumda tek başıma yürüyemiyorum" dedi.