Sağlık sorunları ile uğraşan Kadir İnanır'a yakın dostlarından moral yemeği!
Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atması sonucu üç kez operasyon geçiren ve tedavisi süren ünlü oyuncu Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak 77 yaşındaki İnanır, son olarak dostlarıyla bir araya geldiği moral yemeğiyle dikkat çekti.
Kadir İnanır’ın 1 yıldır tedavi gördüğü Çamlıca Romatem Move Fizik Tedavi Merkezi’nin sahibi Köksal Holoğlu, usta oyuncuya jest yaptı. İnanır, merkezde bulunan ve kendi adını taşıyan salonda dostlarıyla bir araya gelerek yemek yedi.
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, yaklaşık 1 yıldır Çamlıca Romatem Move Fizik Tedavi Merkezi’ne gidiyor. Haftanın 5 günü fizik tedavi gören usta oyuncuya geçtiğimiz gün anlamlı bir jest yapıldı.
Yemek davetinde dostlarıyla bir araya gelen Kadir İnanır, doktorunun müsaade ettiği süre dolunca misafirleriyle vedalaşarak istirahate çekildi.
Merkezin sahibi Köksal Holoğlu, Kadir İnanır’ın adını verdiği eğitim ve sinema salonunda bir yemek daveti organize etti. Davet, sanatçının Karadenizli iş insanı dostlarını bir araya getirdi.
Yemeğe İsmet Acar, Yaşar Aşçıoğlu, Kaptan Lemi, Muhammet Dervişoğlu, Doğan Kalkavan, Ayhan Çolak, Selami Sarı, Kazım Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Ömer Fazlıoğlu, İsmail Aşçıoğlu, İsmet Dindar, Ümit Tokcan, Mithat Erdem, Uğur Türe ve Sali Turan katıldı. Kadir İnanır, günün sonunda dostlarına “Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun” diyerek teşekkür etti.