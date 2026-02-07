Sağlık sorunları ile uğraşan Kadir İnanır'a yakın dostlarından moral yemeği!

Yemeğe İsmet Acar, Yaşar Aşçıoğlu, Kaptan Lemi, Muhammet Dervişoğlu, Doğan Kalkavan, Ayhan Çolak, Selami Sarı, Kazım Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Ömer Fazlıoğlu, İsmail Aşçıoğlu, İsmet Dindar, Ümit Tokcan, Mithat Erdem, Uğur Türe ve Sali Turan katıldı. Kadir İnanır, günün sonunda dostlarına “Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun” diyerek teşekkür etti.