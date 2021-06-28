Sağlık sistemini övdü muhaliflik sözleri ortalığı karıştırdı! Gonca Vuslateri linç edildi
Yalan Dünya, Tehlikeli Karım, Anne dizilerindeki rolleriyle akılda kalan Gonca Vuslateri'nin sözleri sosyal medyayı karıştırdı.
Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Vuslateri'nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük ses getirdi.
Son bir yıldır sağlığınızla ilgili talihsizlikler yaşadınız. Bu süreci biraz anlatır mısınız?
Türkiye'de vaka sayısının yükseldiği dönemde yakalandım virüse. Aslında dikkatli davranıyordum. Dizi setlerinde de çok iyi tedbirler alınıyordu ama yine de kaçamadım. Zor bir süreçti. Çok halsiz hissediyordum kendimi. Evde karantinadayken nefesimi açmak için kafama havlu atıp yüzümü buhara tutmak istedim.
Kaynar su dolu tencereyi yatağıma koydum. Yatağıma oturmamla birlikte tencere bacaklarımın üzerine döküldü. Saniyesinde yandım ve derim çok büyük hasar gördü. O anda tamamen içgüdüsel olarak ilk müdahalemi yaptım. İnsan hayatta kalmaya çok dirençli bir varlık. Bunu o gün çok daha iyi anladım. Hastaneyi aramak, ambulansı aramak aklıma bile gelmedi. Ama tam o sırada beni Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar.
Beni Covid 19'dan dolayı kontrol için aramışlar tesadüfen. Telefondaki kadın beni çok sakinleştirdi. "Adım adım gidiyoruz" deyip, ambulansın gelmesi için beni yönlendirdi. Acile girene kadar da telefonda konuştuk. 6 dakikada ambulans geldi. Ve 35 günlük hastane serüvenim başladı.