Sağlık durumu tırnaklara bakarak anlaşılır mı işte yanıtı!
Tırnaklarınızda, bazı sağlık sorunlarını gösterebilen çeşitli yaralanmalar söz konusu olabilir.Tırnaklarınız sizin bir hastalıktan muzdarip olup olmadığınızı veya beslenme eksikliğinizin olup olmadığını gösterir.
Sararmış Tırnaklar
Ufak kütiküle sahip tırnaklar oldukça sarımsı görünür ve genelde pigmentlenmiş ojelerin çok uzun süre kullanımına dayalı olarak dışbükey bir şekle sahiptir.
Tütün kullanımı da tırnaklarınızın sararmasına neden olabilir. Başka bir olası neden de kuruluk ya da yaşlanmadır. Benzer bir şekilde, bazen bu renk bazı akciğer sorunları, sinüzit veya sıkça gerçekleşen solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olabilir.
Bu bazen, romatoid artrit ilaçları kullanımı kaynaklı olabilir. Çünkü bu ilaçlar sülfür içerir.
Onikoliz
Onikoliz; tırnağın, tırnak yatağından ayrılmasıdır. Bunun nedeni bir travma veya periungual siğiller olabilir. Bu ayrıca, özellikle de tırnağın kökü etkilendiğinde sedef hastalığı kaynaklı da olabilir.
Bu sorunun başka bir nedeni hipertiroiddir. Tırnak bazen koyu kahverengi bir renge dahi bürünebilir. İşte bu şekilde tırnaklara bakarak sağlık durumunuzla ilgili ipuçları elde edebilirsiniz.
Pürüzlü yapı
Tırnaklara bakarak sağlık durumunuzla ilgili bilgi alabileceğiniz bir diğer durum ise tırnaklarınızda oluşan pürüzlerdir. Bu pürüzler sedef hastalığı kaynaklı olabilir.
Benzer şekilde, bölgesel dermatit söz konusuysa da bu sorundan muzdarip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tırnaklara bakarak sağlık durumunuzu anlamak mümkün olabilir.
“Şişkinlik”
Bunun nedeni içteki dokunun yumuşaması ve tırnakta genelde kaşık şeklini andıran bir eğim oluşmasıdır. Bu, akciğer sorunu, kolon iltihabı, siroz, endokardit veya çölyak gibi durumların bir belirtisi olabilir.
Ancak ilginçtir ki; çoğu durumda tırnaklarında bu anormallikleri sergileyen insanlar bahsettiğimiz hastalıklardan muzdarip değillerdir. Bu, doğrudan genetiğin bir sonucu olabilir.