Sağlık durumu tırnaklara bakarak anlaşılır mı işte yanıtı!

Sararmış Tırnaklar

Ufak kütiküle sahip tırnaklar oldukça sarımsı görünür ve genelde pigmentlenmiş ojelerin çok uzun süre kullanımına dayalı olarak dışbükey bir şekle sahiptir.

Tütün kullanımı da tırnaklarınızın sararmasına neden olabilir. Başka bir olası neden de kuruluk ya da yaşlanmadır. Benzer bir şekilde, bazen bu renk bazı akciğer sorunları, sinüzit veya sıkça gerçekleşen solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olabilir.

Bu bazen, romatoid artrit ilaçları kullanımı kaynaklı olabilir. Çünkü bu ilaçlar sülfür içerir.