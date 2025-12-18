Sağlık durumu merak ediliyordu! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'in sağlık durumu uzun süredir yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun dengede olduğunu belirtmişti. Son zamanlarda yakın çevresinden gelen dua çağrıları ise endişeleri yeniden artırdı. Gazeteci Özlem Gürses'in paylaştığı son bilgiler, Ürek'in sağlık sürecinde kritik bir aşamaya girildiğine işaret ederken sanatçının son durumuyla ilgili üzücü haber geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir tedavi süreci geçiren Fatih Ürek'ten gelen haberler sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor. Günlerdir dua çağrılarıyla gündeme gelen sanatçının sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan son gelişmeler, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Sanatçının son durumuyla ilgili üzen haber gazeteci Özlem Gürses'ten geldi.
Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.
ÖZLEM GÜRSES SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken Özlem Gürses ünlü ismin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Özlem Gürses; 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatamaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi geldi.