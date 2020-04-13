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Sağlık çalışanlarını zorla otelden attılar

Zeytinburnu Novotel'de konaklayan Cerrahpaşa Tıp fakültesi çalışanı 8 doktor, konaklama paralarını ödedikleri halde yetkililer tarafından otelden zorla atıldıklarını iddia etti.

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Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklaması hususunda da bazı düzenlemeler yapılmış ve sağlık çalışanlarına konaklama konusunda kolaylıklar sağlanmıştı.

Zeytinburnu Novotel'de konaklayan Cerrahpaşa Tıp fakültesi çalışanı 8 doktor, konaklama paralarını ödedikleri halde yetkililer tarafından otelden zorla atıldıklarını öne sürdü. Sosyal medyada bu konuda hakkında yüzlerce paylaşım yapıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar" idafelerini kullandı.

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