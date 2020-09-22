BIST 1.088
DOLAR 7,67
EURO 8,99
ALTIN 467,32
HABER /  GÜNCEL

Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı

ANKARA Valiliği, Keçiören'deki hastanede sağlıkçılara yönelik saldırıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Abone ol

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. 

Valilikten yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi. 

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek Rezaletin bu kadarı! Hasta yakınları acili bastı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti
Google'den Kars ayıbı! Şimdi şikayet yağıyor
MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Sevilla haritası nedir ne zaman hazılandı Sevilla haritası kim yaptı?
Demirtaş'tan savcılara: Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak
Donald Trump: Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşındaydık
Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin 4 günlük tatili! Kandıra'ya gitti
Evren Turhan kimdir aslen nereli Evren Turhan kiminle evli?
Yorumlar 8 yorum