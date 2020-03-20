Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışladı.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi. Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.
Edirne'de Trakya ve Balkan müziklerinin önemli icracılarından Evrim Kaşıkçı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla balkonundan mini konser verdi.
Kayseri'de vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.