Sağlık çalışanı 112 tatbikatı için yaptı görenler gözlerine inanamadı
SAMSUN'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan Yasemin Kurt'un yaptığı profesyonel yara makyajları gerçeğinden ayırt edilemiyor.
Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde ATT olarak görev yapan Yasemin Kurt, bundan bir yıl önce kendi çabası ile üst düzey yara makyajı yapmayı öğrendi. Sosyal medyanın yardımıyla ile makyaj konusunda kendisini geliştiren Yasemin Kurt, gerçeğini aratmayan üst düzey yara makyajları yapıyor.
Tatbikatlar için makyaj yapıyor
Yaptığı plastik makyajlar Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği tatbikatlarda ve eğitimlerde yer alıyor. Böylece vaka anında sağlıkçıların daha etkin ve verimli hizmet vermesi sağlanıyor.
Sadece Samsun değil 112'nin il dışındaki tatbikatlarda da makyaj yapıyor
Araştırma yaparak makyaj konusunda kendisini geliştirdiğini belirten Yasemin Kurt, "Yara makyajı tatbikatlarda ve eğitimlerde faydalı oluyor. İlk olarak UMKE sorumlumuz Harun Bey 112'nin tatbikatlarında daha gerçekçi sahneler olsun diye yara makyajı yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de birkaç araştırma yaparak bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendimi geliştirdim.
Belirli sosyal medya hesaplarını takip ederek oradan bir şeyler kaptım. Aktarlardan aldığım belirli malzemeler ile kendi imkanlarım ile bir şeyler yapıyorum. Makyaj yaparken bal mumu, vazelin, reçel, kırmızı gıda boyası ve kozmetik ürünleri kullanıyorum. Sadece kendi tatbikatlarımızda değil il dışı tatbikatlarımızda da bunu yapıyoruz. Örneğin Samsun 112 olarak Malatya bölge kampına gittik. Orada da makyaj, imaj çalışmamızı yaptık" dedi.