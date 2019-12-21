Sağlık çalışanı 112 tatbikatı için yaptı görenler gözlerine inanamadı

Sadece Samsun değil 112'nin il dışındaki tatbikatlarda da makyaj yapıyor

Araştırma yaparak makyaj konusunda kendisini geliştirdiğini belirten Yasemin Kurt, "Yara makyajı tatbikatlarda ve eğitimlerde faydalı oluyor. İlk olarak UMKE sorumlumuz Harun Bey 112'nin tatbikatlarında daha gerçekçi sahneler olsun diye yara makyajı yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de birkaç araştırma yaparak bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendimi geliştirdim.