Sağlık borçlarına af geliyor! 5 bin TL altındaki borçlar silinecek, diğerlerinin yüzde 50'si alınacak

GSS kapsamında 9.4 milyon kişi var

Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor. Bunların dışında da sağlık sigortası tescili olan ama primlerini ödemeyen, bundan dolayı da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin prim borçlarını ödeyip, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için geçmişte birçok yapılandırma fırsatı sunuldu.