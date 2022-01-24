Sağlık Bakanlığı'nın son verileri ürküttü! Vakalar resmen patladı 100 binde 1500'ü aştı
Omicron'un baskın hale gelmesi ile birlikte vakalarda resmen patlama yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verileri korkunç! İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de son durum ne? Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre 10 ilde artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
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Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1571,46'ya yükselen İstanbul, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu.
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Her 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 olarak kayıtlara geçti.
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