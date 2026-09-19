Sağlık Bakanlığı'ndan şeker uyarısı! Meyve suyunda bu tehlikeye dikkat
Sağlık Bakanlığı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla kritik uyarılarda bulundu. Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz alternatiflerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanırken, gıda etiketlerinin okunması çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla yayımladığı açıklamada, aşırı şeker tüketiminin olumsuz sağlık etkilerine dikkati çekerek, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiği ifade edildi.
ŞEKERLE TATLANDIRILMIŞ İÇECEKLER KİLO RİSKİNİ ARTIRIYOR
Şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda ek enerji alımına yol açtığı ve bu durumun fazla kilo riskini artırdığı vurgulanan açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabete yönelik tarama ve değerlendirmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028" kapsamında, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
"SAĞLIKLI BESLENME KÜLTÜRÜ ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN İTİBAREN OLUŞTURULMALI"
Sağlıklı beslenme kültürünün erken yaşta kazanılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminden itibaren kazandırılması, bireylerin yaşam boyu sürdüreceği davranışlarının oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir."
Açıklamada ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ile farkındalık faaliyetlerinin yürütüldüğü aktarıldı.
"SU VE ŞEKERSİZ İÇECEKLER TERCİH EDİLMELİ"
Tüketicilerin gıda etiketlerini okuyarak seçim yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu tavsiyeler sıralandı:
"Günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılması, daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi, toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir."