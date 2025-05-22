Sağlık Bakanlığından 'otopsi' iddialarına yalanlama

İngiltere basınında, Türkiye tatilinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Beth Martin’in kalbinin otopsi sırasında çıkarıldığı iddiaları gündem olurken, Sağlık Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bakanlık, Martin’in hastanede hiçbir cerrahi işlem görmediğini ve herhangi bir organının alınmadığını, ölüm sebebinin belirlenememesi üzerine Adli Tıp Kurumu’na klasik otopsi için sevk edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in, hastanedeki tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediğini ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlerde, "Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Martin'in kalbinin, İngiltere'deki otopside yerinde bulunamadığı" iddiası hatırlatıldı.

Martin'in, eşiyle İngiltere'den İstanbul'a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı, mide bulantısı ve kusma şikayetinin olduğu ve ailesiyle yerleştiği otelde durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Crohn' adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya 'Toksik Hepatit ve Septik Şok' tanıları konulmuştur. Tetkik ve ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, 'çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması' nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Martin'in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına 'adli vaka' olarak geçmiştir.

Adli vaka prosedürü ve eşinin de bu yöndeki talebi doğrultusunda hastanede, ön otopsi (kesi yapılmadan) gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir."