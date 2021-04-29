Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioBNTch aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, bakanlıktan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu.

Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.

Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.