Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşı açıklaması! Karar değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioBNTch aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, bakanlıktan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.Abone ol
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu.
Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.
Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek
Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 17 günlük sokağa çıkmak yasağı başlıyor! Neler yasak nereler açık? İşte madde madde yeni yasaklar