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Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşı açıklaması! Karar değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Pfizer/BioBNTch aşısıyla ilgili doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, bakanlıktan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu. 

Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.

Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek
Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.

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