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Sağlık Bakanlığı'ndan hastalıklara karşı kurbanlık tedbirleri

Sağlık Bakanlığı'ndan hastalıklara karşı kurbanlık tedbirleri

Sağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı'nda hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları (Zoonotik) önlemek için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

 Zoonotik hastalıklardan korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, zoonotik hastalıkların, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi havyanlar aracılığıyla insanlara bulaşabildiğine işaret edildi.

- Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalı

 Bakanlıkça, hayvan hastalıklarının yayılmasının ve insanlara bulaşmasının önlenmesi için üretim ve toplu kurban satış noktalarında alınacak tedbirler şöyle sıralandı: 

"Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığının önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı. Hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı. Hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalı. Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmeli. Hayvanların çıkartılarına çıplak elle dokunulmamalı. Hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli. Ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmeli. Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalı."

- Kurban kesenlerin elinde yara olmamalı

Açıklamada, kurban ibadetini yerine getirirken alınması gereken önlemlere ilişkin ise şunlar kaydedildi:

 "Kurbanlar belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmeli. Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmeli. Kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke ya da kist var ise kesinlikle tüketilmemeli, bu sakatatlar başka hayvanlara verilmemeli. Hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli. Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı var ise mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalı."

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