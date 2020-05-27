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Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için 9 yeni rehber

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında çalışma hayatının alması gereken yeni tedbirlere yönelik 9 farklı sektöre daha rehber hazırladı. AVM'ler için de yeni bir tedbir getirildi.

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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü şehir olan İstanbul, Ramazan Bayramı sonrasında tüm Türkiye gibi normalleşme sürecine adım atmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, 9 sektör için daha koronavirüs rehberi hazırladı. Bu rehberler şöyle;

Beyaz Eşya ve Mobilya mağazaları, Kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, oto yıkamalar, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeriler, emlakçılar, elektronik mağazaları, tesisatçılar. Yeni eklenenlerle birlikte çalışma hayatına ilişkin toplam rehber sayısı 27 oldu.

AVM'ler için önlemler güncellendi
Daha önce hazırlanmış olan AVM'lerde alınacak önlemler de güncellendi. "İş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır" kuralı "8 metrekare" olarak değiştirildi.

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