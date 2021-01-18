Sağlık Bakanlığı sahip çıkmıştı Alicia bebek 1 yaşına sağlıkla birlikte girdi
ANTALYA'da İsveçli Svarvarefelt (26) ile Norveçli Ted Nyquist (39) çiftinin bebekleri Alicia, ilk yaşını kutladı.
Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak 2020 tarihinde kızları Alicia dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalıkken 910 gram doğan, bu nedenle de yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu.
Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ile gazetecilerin yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle minik Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Uzun geçen tedavi sürecinin ardından bugün 9 kilogram olan Alicia sağlığına kavuştu ve bu yıl ailesiyle ilk yaş gününü kutladı.
Bakanlığa ve Bakan Koca'ya teşekkür
Bebeklerinin sağlıklı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Ted Nyquist ve anne Ida Svarvarefelt, kendilerine destek olan başta Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.