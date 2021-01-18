Sağlık Bakanlığı sahip çıkmıştı Alicia bebek 1 yaşına sağlıkla birlikte girdi

Bakanlığa ve Bakan Koca'ya teşekkür

Bebeklerinin sağlıklı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Ted Nyquist ve anne Ida Svarvarefelt, kendilerine destek olan başta Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.