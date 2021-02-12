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Sağlık Bakanlığı il il paylaştı! Koronavirüs aşı tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3 milyonu aştı.

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Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu sayfasında, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı paylaşıldı. Buna göre; toplam yapılan aşısı sayısı 3 milyon 332 bin 13 olurken, 3 milyon 28 bin 221 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulandı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 303 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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